СК вменяет украинским военным 374 преступления против жителей Донбасса

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следственный комитет России вменяет украинским военнослужащим 374 эпизода преступлений против мирного населения юго-востока Украины, это применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, убийства, похищение человека, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

"Триста семьдесят четыре эпизода преступной деятельности мы сегодня вменяем военнослужащим вооруженных сил Украины. Это применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, убийства, похищение человека", - сказал Бастрыкин.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, такое заявление Бастрыкин сделал на международной научно-практической конференции в Санкт-Петербургском государственном университете.

Петренко отметила, что в своем выступлении председатель ведомства рассказал о применении СК норм международного права к действиям вооруженных сил Украины на территории юго-востока страны.

При этом Бастрыкин пояснил, что "в фиксации эпизодов этих преступлений, равно как и преступлений против человечности в Южной Осетии, следователи Следственного комитета руководствуются нормами международного права".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.