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РИА Новости

СК вменяет украинским военным 374 преступления против жителей Донбасса

Вчера, 17:38
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© AFP 2019 / Genya Savilov Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AFP 2019 / Genya Savilov
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Следственный комитет России вменяет украинским военнослужащим 374 эпизода преступлений против мирного населения юго-востока Украины, это применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, убийства, похищение человека, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
"Триста семьдесят четыре эпизода преступной деятельности мы сегодня вменяем военнослужащим вооруженных сил Украины. Это применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, убийства, похищение человека", - сказал Бастрыкин.
По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, такое заявление Бастрыкин сделал на международной научно-практической конференции в Санкт-Петербургском государственном университете.
Петренко отметила, что в своем выступлении председатель ведомства рассказал о применении СК норм международного права к действиям вооруженных сил Украины на территории юго-востока страны.
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При этом Бастрыкин пояснил, что "в фиксации эпизодов этих преступлений, равно как и преступлений против человечности в Южной Осетии, следователи Следственного комитета руководствуются нормами международного права".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСледственный комитет РФАлександр БастрыкинУкраинаПолитика
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