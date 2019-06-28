Защита топ-менеджера "Рольфа" предложила залог в 20 миллионов рублей

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Защита директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро предложила суду залог в 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о домашнем аресте фигуранта.

"Просим приобщить поручительство "Рольфа" о возможности внести залог в размере 20 миллионов рублей", — сказала одна из адвокатов Кайро.

Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.