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РИА Новости

Защита топ-менеджера "Рольфа" предложила залог в 20 миллионов рублей

Вчера, 17:37
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-директор департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера Рольф Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Защита директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро предложила суду залог в 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о домашнем аресте фигуранта.
"Просим приобщить поручительство "Рольфа" о возможности внести залог в размере 20 миллионов рублей", — сказала одна из адвокатов Кайро.
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Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.
По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым.
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