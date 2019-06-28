"Аэрофлот" решает, как перераспределить летавшие в Грузию самолеты

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" прорабатывает, на какие рейсы поставить самолеты, летавшие в Грузию, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Виталий Савельев.
Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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Отвечая на вопрос, какие направления рассматриваются для самолетов компании, летавших в Грузию, Савельев сказал: "Не знаю. Сейчас этим вопросом занимаются стратеги. Случившееся стало для нас неожиданностью. Это не самая простая задача в "горячий" сезон - поставить самолет на другое направление. Если выбрать неправильное направление, то возникнет демпинг, и мы все получим убытки".
"В этой ситуации оказался не только "Аэрофлот", а шесть авиакомпаний. Поэтому машины надо перераспределять, не упуская выгоду. В противном случае мы не только не заработаем, но и еще больше потеряем", - добавил он.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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