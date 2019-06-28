"Аэрофлот" решает, как перераспределить летавшие в Грузию самолеты

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Отвечая на вопрос, какие направления рассматриваются для самолетов компании, летавших в Грузию, Савельев сказал: "Не знаю. Сейчас этим вопросом занимаются стратеги. Случившееся стало для нас неожиданностью. Это не самая простая задача в "горячий" сезон - поставить самолет на другое направление. Если выбрать неправильное направление, то возникнет демпинг, и мы все получим убытки".