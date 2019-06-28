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РИА Новости

"Аэрофлот" передал в Минтранс расчеты потерь без полетов в Грузию

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Александр КряжевСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и ее низкобюджетная "дочка" "Победа" передали в Минтранс РФ расчеты финансовых потерь от приостановки полетов в Грузию, сообщил журналистам гендиректор компании Виталий Савельев.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
"Победа" и "Аэрофлот" сделали расчеты, передали их в Минтранс", - сказал Савельев, отметив, что как такового алгоритма расчета не существует, у каждой компании он свой.
"Насколько я понимаю, все авиакомпании сейчас между собой будут договариваться о методике расчета компенсаций. Алгоритм мы согласовываем с Минтрансом", - отметил он.
"Мы очень надеемся, что нам компенсируют", - добавил Савельев.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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