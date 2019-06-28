В ДНР заявили об ухудшении ситуации после визита Зеленского на позиции ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Посещение позиций украинских силовиков президентом Украины Владимиром Зеленским привело к ухудшению ситуации на всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее Зеленский в качестве главы государства впервые посетил позиции вооруженных сил на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Зеленский осмотрел бытовые условия, в которых находятся военные, отметил необходимость улучшения обеспечения силовиков.

"Ситуация вдоль всей линии соприкосновения с каждым днем накаляется. Отмечается устойчивое нарастание эскалации. Интенсивность и плотность обстрелов республики со стороны вооруженных формирований Украины за последний месяц увеличилось в разы", - сообщил журналистам Якобов.

Он отметил, что посещение позиций украинских силовиков президентом Украины Владимиром Зеленским привлекло к ухудшению ситуации. "За период с 27 мая по 27 июня зафиксировано 536 нарушений режима прекращения огня", - заявил Якубов. По его словам, по территории республики за этот период было выпущено 40 снарядов калибром 152 миллиметра, 413 снарядов калибром 122 миллиметра, восемь танковых снарядов, 1183 мины калибром 120 миллиметров и 1175 мин калибром 82 миллиметра.