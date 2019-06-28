Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T17:35Z
https://ria.ru/20190628/1556025122.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155500/42/1555004201_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_3b251de966975785b6e918deca2085fc.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили об ухудшении ситуации после визита Зеленского на позиции ВСУ

Вчера, 17:35
871
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Посещение позиций украинских силовиков президентом Украины Владимиром Зеленским привело к ухудшению ситуации на всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Ранее Зеленский в качестве главы государства впервые посетил позиции вооруженных сил на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Зеленский осмотрел бытовые условия, в которых находятся военные, отметил необходимость улучшения обеспечения силовиков.
Надежда Савченко в Броварском районном суде
5 июня, 04:31
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
"Ситуация вдоль всей линии соприкосновения с каждым днем накаляется. Отмечается устойчивое нарастание эскалации. Интенсивность и плотность обстрелов республики со стороны вооруженных формирований Украины за последний месяц увеличилось в разы", - сообщил журналистам Якобов.
Он отметил, что посещение позиций украинских силовиков президентом Украины Владимиром Зеленским привлекло к ухудшению ситуации. "За период с 27 мая по 27 июня зафиксировано 536 нарушений режима прекращения огня", - заявил Якубов. По его словам, по территории республики за этот период было выпущено 40 снарядов калибром 152 миллиметра, 413 снарядов калибром 122 миллиметра, восемь танковых снарядов, 1183 мины калибром 120 миллиметров и 1175 мин калибром 82 миллиметра.
"В результате обстрелов вооруженными формированиями противника с 27 мая ранения различной степени тяжести получили 19 мирных жителей, разрушено восемь и повреждено 165 жилых домов, а также 34 объекта инфраструктуры", - сказал Якубов. Он отметил, что визита до Зеленского в Донбасс за аналогичный период были ранены два жителя республики и поврежден 41 дом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского
1000152
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву, на пресс-конференции в аэропорту Минска. 28 июня 2019
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
РИА
Новости
Турция начала переброску военной техники на границу с Сирией, пишут СМИ
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
В испанском правительстве объяснили инцидент с жестом Трампа
Лента
новостей
"Аэрофлот" решает, как перераспределить летавшие в Грузию самолеты
Украинские военнослужащие
СК вменяет украинским военным 374 преступления против жителей Донбасса
Мурат Сабанов в суде
Против расследовавших отравления в Москве полицейских могут возбудить дело
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" прокомментировали предложение "Газпрома" по транзиту
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Макрон надеется на встречу в "нормандском формате" в июле
Петр Порошенко
Порошенко назвал встречу Путина и Трампа тревожным звонком для Украины
Карты национальной платежной системы Мир
В Абхазии начали принимать российские карты "Мир"
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
10:49Путин ответил на возражения Элтона Джона
10:47Путин заявил о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
10:46Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
10:45Конкретики по встречам в "нормандском формате" нет, заявил Путин
Лента новостейМолния