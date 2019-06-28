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РИА Новости

"Аэрофлот" готов подписать контракт по покупке 100 самолетов SSJ100

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет Sukhoi Superjet 100 . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова подписать в 2019 году контракт по покупке 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщил журналистам гендиректор перевозчика Виталий Савельев.
Ранее авиакомпания заключила соглашение о намерении приобрести 100 таких лайнеров.
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"Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ100, ни от дополнительных 35 МС-21. Мы готовы подписать контракт по "сухим" уже в этом году. Оформление соответствующих договоренностей – график поставок и коммерческие условия контракта - находится в стадии проработки", - сказал Савельев.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в начале июня сообщил, что госкорпорация надеется до конца 2019 года подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на поставку дополнительных 35 самолетов МС-21.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов в середине апреля сообщил, что "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров. У компании также есть контракт на 50 таких самолетов. "Аэрофлот" станет первым эксплуатантом нового воздушного судна.
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SSJ100Sukhoi SuperjetАэрофлотВиталий СавельевБезопасностьЭкономика
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