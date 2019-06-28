"Аэрофлот" готов подписать контракт по покупке 100 самолетов SSJ100

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова подписать в 2019 году контракт по покупке 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщил журналистам гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

Ранее авиакомпания заключила соглашение о намерении приобрести 100 таких лайнеров.

"Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ100, ни от дополнительных 35 МС-21. Мы готовы подписать контракт по "сухим" уже в этом году. Оформление соответствующих договоренностей – график поставок и коммерческие условия контракта - находится в стадии проработки", - сказал Савельев.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в начале июня сообщил, что госкорпорация надеется до конца 2019 года подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на поставку дополнительных 35 самолетов МС-21.