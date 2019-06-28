Бастрыкин поручил проверить Балтийскую таможню после жалобы на поборы

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу предпринимателя на якобы имевшие место поборы со стороны сотрудников Балтийской таможни в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По её словам в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Бастрыкин провел личный прием граждан.

"Житель Санкт-Петербурга рассказал на приеме главе ведомства, что от него как от представителя коммерческой организации и иных юридических лиц, осуществляющих деятельность по транзитным перемещениям товаров через границу, сотрудники Балтийской таможни потребовали ежемесячной передачи денежных средств за общее покровительство. Заявитель просит привлечь их к ответственности, а также принять меры к исключению фактов злоупотребления полномочиями сотрудниками таможенных органов при проведении таможенного оформления", - рассказала Петренко.