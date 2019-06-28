Путин пригласил Макрона на 75-летие Победы

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в Россию в 2020 году на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне и поблагодарил его за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, пообещав, что постарается приехать.

На встрече в Осаке Путин и Макрон обращались к друг другу на "ты".

"Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне", - сказал российский лидер.

Путин и Макрон проводят встречу в резиденции российского лидера, которую тот занимает в дни саммита G20. Прибыв на встречу, Макрон тепло и с улыбкой поприветствовал Путина, по-русски сказав ему "привет".