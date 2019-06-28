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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин пригласил Макрона на 75-летие Победы

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в Россию в 2020 году на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне и поблагодарил его за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, пообещав, что постарается приехать.
На встрече в Осаке Путин и Макрон обращались к друг другу на "ты".
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G20, день первый: Трамп, Мэй и другие собеседники ПутинаНа саммите "двадцатки" в Японии Владимир Путин проводит активные переговоры с коллегами. И почти всегда удается найти общий язык, даже с теми, кто предпочитает критиковать Россию. Хотя есть и исключения.
"Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне", - сказал российский лидер.
Путин и Макрон проводят встречу в резиденции российского лидера, которую тот занимает в дни саммита G20. Прибыв на встречу, Макрон тепло и с улыбкой поприветствовал Путина, по-русски сказав ему "привет".
Путин во время переговоров подчеркнул, что Франция является одним из важнейших зарубежных партнеров России. "У нас накоплен очень большой опыт конструктивного сотрудничества по очень многим направлениям. Конечно, мы знаем и о проблемах, обсуждаем их. Сейчас за рабочим ланчем мы очень активно говорили о некоторых вопросах международной повестки дня, представляющих особый двусторонний интерес. И теперь можем в спокойной обстановке поговорить о всех этих вопросах", - сказал Путин.
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Саммит G20 в ОсакеЭммануэль МакронБольшая двадцаткаВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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