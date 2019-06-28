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РИА Новости
Война в Сирии

Турция начала переброску военной техники на границу с Сирией, пишут СМИ

Вчера, 17:26
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Турция перебрасывает спецназ и военную технику на границу с Сирией, сообщает агентство Anadolu.
Ранее сообщалось, что Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, в результате которого погиб один военнослужащий и трое пострадали. В турецком министерстве обороны заявили, что обстрел проводился с подконтрольной сирийским властям территории и был преднамеренным.
Колонна турецкой военной техники между Дамаском и Алеппо в провинции Идлиб, Сирия
Вчера, 15:05
Проблемы и риски. Турция и Сирия обменялись ударами в ИдлибеТурция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщили в Анкаре. Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития ситуации.
По данным агентства, колонна бронетехники и отряды спецназа прибыли в районы Рейханлы и Кырыкхан приграничной провинции Хатай.
В четверг вечером агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны Турции сообщило, что российский атташе был вызван в генеральный штаб вооруженных сил Турции в связи с нападением на турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе. Посольство России в Анкаре не комментирует эту информацию.
Россия и Турция, наряду с Ираном, являются гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.
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Война в СирииТурцияСирияВ мире
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