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РИА Новости

Американка выиграла миллион долларов благодаря совету продавца

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США
© РИА Новости / Антон Денисов
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Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Жительница американского штата Мичиган Дон Зендт выиграла в лотерею миллион долларов благодаря совету работника заправки. Об этом пишет UPI.
По ее словам, приобрести лотерейные билеты ей посоветовал продавец на заправке.
Купив десять билетов, она чуть не забыла их на прилавке, однако тот же самый работник напомнил ей о них.
Спустя несколько дней американка узнала, что стала обладательницей миллиона долларов. Она призналась, что не сразу поверила в то, что ей так повезло.
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Женщине 60 лет, пока она не собирается уходить с работы.
"Я буду продолжать работать. Но как же прекрасно осознавать, что я буду обеспечена, когда выйду на пенсию", — рассказала она.
Сейчас Дон Зендт планирует заняться ремонтом дома.
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