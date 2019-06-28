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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Китайский технопарк "Конфуций" может быть создан в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Представители ОЭЗ "Технополис "Москва" подписали с Зоной экономического развития ШОС, партнерами из КНР и США соглашение, предусматривающее возможность размещения на территории технополиса высокотехнологичного китайского технопарка "Конфуций", сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП).
Соглашение с участием ОЭЗ "Технополис "Москва" (РФ), Зоны экономического развития ШОС (КНР), компаний ATEMHealthcarePartners (США) и ThePharmaPartners (КНР) подписано в рамках Боаоского Азиатского форума по здравоохранению, проходившем под эгидой ВОЗ в Циндао.
Помимо этого, стороны договорились о создании фонда прямых инвестиций, в котором примут участие партнеры из Китая, России и США.

"Представители промышленности и технологических площадок из Китая - частые гости ОЭЗ "Технополис "Москва", с ними налажено плодотворное сотрудничество по обмену опытом развития высоких технологий. Уверен, что размещение китайских компаний на территории ОЭЗ будет способствовать развитию промышленного потенциала города" - приводит пресс-служба слова главы ДИПП Александра Прохорова.

В сообщении отмечается, что парк высоких технологий "Конфуций" будет специализироваться на вопросах, связанных с биотехнологиями, фармацевтикой, медицинской техникой и на смежных информационных технологиях. Дополнительно предполагается создание крупного центра традиционной китайской медицины, услуги которого будут доступны жителям Москвы.
Кроме того, стороны договорились проводить, начиная с 2019 года, Российско-Китайскую инвестиционную конференцию, которая позволит объединить инвесторов России, КНР и США в области трансфера технологий, прав интеллектуальной собственности, развития производства лекарств и высокотехнологичной продукции смежных отраслей.
Вчера, 16:02
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ОЭЗ "Технополис "Москва" - специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. В настоящее время на территории ОЭЗ размещено 180 высокотехнологичных компаний, из них 59 являются резидентами и получают ряд преференций от города: налоговые льготы, готовую инженерную инфраструктуру, режим свободной таможенной зоны и другие. Резиденты ОЭЗ занимаются разработками и инновациями в сфере высокотехнологичного производства, в том числе микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, медицинского оборудования.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономика
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