В Иркутской области один человек погиб в районе паводка

ИРКУТСК, 28 июн – РИА Новости. Один человек погиб в районах паводка Иркутской области, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 20 населенных пунктах трех районов Иркутской области: Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского – из-за обильных осадков и подъема уровня рек на текущий момент подтоплены 2 тысячи 757 жилых домов.

Вечером 27 июня при самостоятельной эвакуации из затопленных домов поселка Евдокимовский перевернулась лодка. В результате произошедшего два человека: 8-летний ребенок и 86-летний мужчина - до сих пор не найдены, со слов очевидцев, их унесло течением.

"Числятся пропавшими без вести три человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.