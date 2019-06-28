Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
"Нам позвонил помощник Медведчука", - сказала дочь одного из освобожденных Виктория Михеева, отвечая на вопрос, откуда близкие узнали об освобождении, трансляцию вело "Громадское".
По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, об освобождении пленных ведомство узнало "вместе со всеми". "Мы не знали, для нас это был сюрприз", - сказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины.
В Киев прибыли Эдуард Михеев, Яков Веремейчик, Дмитрий Великий и Максим Горяинов.