Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

"Нам позвонил помощник Медведчука", - сказала дочь одного из освобожденных Виктория Михеева, отвечая на вопрос, откуда близкие узнали об освобождении, трансляцию вело "Громадское".

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, об освобождении пленных ведомство узнало "вместе со всеми". "Мы не знали, для нас это был сюрприз", - сказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины.