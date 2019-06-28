Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае

Инцидент с возгоранием автомобиля Tesla произошел на одной из подземных парковок в Шанхае 21 апреля. На распространенной видеозаписи с камеры видеонаблюдения было видно, как из-под автомобиля идет белый дым, а через несколько секунд он взрывается, причинив ущерб и другой машине, припаркованной рядом.