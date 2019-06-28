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РИА Новости

Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае

Вчера, 17:11
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ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.
Инцидент с возгоранием автомобиля Tesla произошел на одной из подземных парковок в Шанхае 21 апреля. На распространенной видеозаписи с камеры видеонаблюдения было видно, как из-под автомобиля идет белый дым, а через несколько секунд он взрывается, причинив ущерб и другой машине, припаркованной рядом.
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"После проведения тщательного расследования мы не обнаружили системных дефектов, кроме того, по предварительным выводам, причиной инцидента стала одна батарея батарейного блока, расположенная в передней части автомобиля", - говорится в заявлении.
Tesla отмечает, что несмотря на то, что процент возгораний электромобилей компании существенно ниже автомобилей на бензине, компания будет стремиться свести к нулю возникновение подобных инцидентов.
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