Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае

ПЕКИН, 28 июн - РИА Новости. Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.
Инцидент с возгоранием автомобиля Tesla произошел на одной из подземных парковок в Шанхае 21 апреля. На распространенной видеозаписи с камеры видеонаблюдения было видно, как из-под автомобиля идет белый дым, а через несколько секунд он взрывается, причинив ущерб и другой машине, припаркованной рядом.
"После проведения тщательного расследования мы не обнаружили системных дефектов, кроме того, по предварительным выводам, причиной инцидента стала одна батарея батарейного блока, расположенная в передней части автомобиля", - говорится в заявлении.
Tesla отмечает, что несмотря на то, что процент возгораний электромобилей компании существенно ниже автомобилей на бензине, компания будет стремиться свести к нулю возникновение подобных инцидентов.