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РИА Новости

"Аэроэкспресс" бесплатно перевезет сотрудников Шереметьево в Москву

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники кампании ОАО "Аэрофлот- российские авиалинии" на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево
Сотрудники кампании ОАО Аэрофлот- российские авиалинии на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники кампании ОАО "Аэрофлот- российские авиалинии" на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Аэроэкспресс" перевезет сотрудников аэропорта "Шереметьево" бесплатно из-за затопления участка дороги, говорится в сообщении компании.
"В связи с затоплением участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе из-за продолжительных ливней подъезд к аэропорту Шереметьево затруднен", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что будет организована дополнительная остановка поездов "Аэроэкспресс"  на платформе Хлебниково Шереметьевского направления.
Ранее "Шереметьево" сообщило о подтоплении участка дороги у аэропорта на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе, из-за которого затруднено движение автотранспорта.
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Шереметьево (аэропорт)Общество
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