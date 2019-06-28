"Аэроэкспресс" бесплатно перевезет сотрудников Шереметьево в Москву

"В связи с затоплением участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе из-за продолжительных ливней подъезд к аэропорту Шереметьево затруднен", - говорится в сообщении.