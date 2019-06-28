"Аэроэкспресс" бесплатно перевезет сотрудников Шереметьево в Москву

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Аэроэкспресс" перевезет сотрудников аэропорта "Шереметьево" бесплатно из-за затопления участка дороги, говорится в сообщении компании.
"В связи с затоплением участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе из-за продолжительных ливней подъезд к аэропорту Шереметьево затруднен", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что будет организована дополнительная остановка поездов "Аэроэкспресс" на платформе Хлебниково Шереметьевского направления.
Ранее "Шереметьево" сообщило о подтоплении участка дороги у аэропорта на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе, из-за которого затруднено движение автотранспорта.