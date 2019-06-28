Айлен Притчин получил приз Ассоциации музыкальных критиков

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российский скрипач Айлен Притчин стал лауреатом приза Ассоциации музыкальных критиков по результатам XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, . Российский скрипач Айлен Притчин стал лауреатом приза Ассоциации музыкальных критиков по результатам XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, сообщается на сайте Ассоциации.

Критики наградили музыканта за "артистическое мастерство и красоту программ". В поддержку приза Ассоциации "Мелодия" запишет и выпустит сольный диск лауреата.

По итогам конкурса Притчин получил IV премию, разделив ее с Маюми Канагавой (Япония).

Приз Ассоциации музыкальных критиков на Конкурсе Чайковского вручается с 2011 года. Его лауреатами становились пианисты Александр Лубянцев и Люка Дебарг.