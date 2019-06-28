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РИА Новости
Культура

Айлен Притчин получил приз Ассоциации музыкальных критиков

Вчера, 17:11
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© Фото : сайт Айлена ПритчинаСкрипач Айлен Притчин
Скрипач Айлен Притчин
© Фото : сайт Айлена Притчина
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российский скрипач Айлен Притчин стал лауреатом приза Ассоциации музыкальных критиков по результатам XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, сообщается на сайте Ассоциации.
Критики наградили музыканта за "артистическое мастерство и красоту программ". В поддержку приза Ассоциации "Мелодия" запишет и выпустит сольный диск лауреата.
По итогам конкурса Притчин получил IV премию, разделив ее с Маюми Канагавой (Япония).
Приз Ассоциации музыкальных критиков на Конкурсе Чайковского вручается с 2011 года. Его лауреатами становились пианисты Александр Лубянцев и Люка Дебарг.
XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского в этом году проходит в c 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге. Имена победителей стали известны 27 июня.
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