ЕС заявил о финализации механизма INSTEX по расчетам с Ираном

ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Евросоюз на встрече в Вене по иранской ядерной программе заявил о финализации механизма INSTEX по расчетам с Ираном, заявил журналистам директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"ЕС объявил о том, что механизм INSTEX был финализирован и готов к работе. Мы очень рады слышать это и призываем ЕС открыть этот механизм для третьих стран как можно скорее", - сказал он по итогам встречи совместной комиссии по СВПД.