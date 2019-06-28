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РИА Новости

Суд на Кубани арестовал вора, которого приняли за Цапка

Вчера, 17:01
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© Фото предоставлено Прокуратурой Краснодарского края“Двойник Сергея Цапка” Виталий Никифоров
“Двойник Сергея Цапка” Виталий Никифоров
© Фото предоставлено Прокуратурой Краснодарского края
КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Кореновский районный суд Краснодарского края арестовал находившегося в федеральном розыске за кражи уроженца Бишкека Виталия Никифорова, которого жители Кущевки приняли за умершего главаря местной группировки Сергея Цапка, сообщили РИА Новости в суде.
"Под стражу взяли", - сказали в суде, отвечая на вопрос о решении по мере пресечения в отношении Никифорова, о задержании которого в Сочи в прокуратуре Кубани сообщили РИА Новости в четверг.
В начале июня появление фотографии Никифорова произвело на жителей станицы Кущевская сильное впечатление: в мужчине, который случайно попал в кадр на месте ДТП в Сочи, они узнали самого Цапка. В прокуратуре впоследствии заявили, что это некий Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, находящийся в федеральном розыске за кражу. Сразу поймать его, однако, не удалось. Как заявляли РИА Новости в региональной прокуратуре, Никифоров, "будучи неглупым человеком, стал прятаться". По данным ведомства, ему вменяют четыре кражи, в том числе квартирные.
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
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