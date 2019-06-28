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РИА Новости

Топ-менеджер "Рольфа" не признал вину в выводе средств

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЗадержание директора департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолия Кайро
Задержание директора департамента развития бизнеса автодилера Рольф Анатолия Кайро
© РИА Новости / СК РФ
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Задержание директора департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолия Кайро
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро не признал вину по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где решается вопрос о домашнем аресте фигуранта.
"Кайро предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении он не признал", - сказал следователь в суде, прося избрать обвиняемому домашний арест.
Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.
Пока сообщается о четырёх фигурантов дела, в числе которых Кайро. Другие - Петров, бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской "Панабел Лимитед" по фамилии Кафкалия.
По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым.
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Дело руководства "Рольфа"РольфПроисшествия
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