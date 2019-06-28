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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Юнкер сыграл в Осаке на черном рояле

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Главу ЕК Жан-Клода Юнкера запечатлели в японской Осаке, где проходит саммит G20, сидящим за черным роялем и наигрывающим мелодию, его пресс-секретарь в шутку сообщил, что это была "ода" многостороннему подходу в международных отношениях.
Фотографию с проходящего в Осаке саммита G20 разместил у себя в аккаунте Twitter официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Ода к радости многостороннего подхода", - подписал он снимок, на котором Юнкер сидит за установленным на небольшом подиуме роялем.
Официальным гимном ЕС является мелодия, в основе которой - главная тема из симфонии Людвига ван Бетховена. Композитор использовал в ней слова из произведения Фридриха Шиллера "Ода к радости".
ЕС отстаивает многосторонний подход в международных отношениях, основанный на консультациях, договоренностях и соглашениях.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 12:36
Как на "Оскаре": курьезы и детали встречи Путина и Трампа в Осаке
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Саммит G20 в ОсакеЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияБольшая двадцаткаОсака (город)В мире
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