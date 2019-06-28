Юнкер сыграл в Осаке на черном рояле

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Главу ЕК Жан-Клода Юнкера запечатлели в японской Осаке, где проходит саммит G20, сидящим за черным роялем и наигрывающим мелодию, его пресс-секретарь в шутку сообщил, что это была "ода" многостороннему подходу в международных отношениях.

Фотографию с проходящего в Осаке саммита G20 разместил у себя в аккаунте Twitter официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Ода к радости многостороннего подхода", - подписал он снимок, на котором Юнкер сидит за установленным на небольшом подиуме роялем.

Официальным гимном ЕС является мелодия, в основе которой - главная тема из симфонии Людвига ван Бетховена. Композитор использовал в ней слова из произведения Фридриха Шиллера "Ода к радости".