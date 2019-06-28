Силовики глушат сигнал беспилотников ОБСЕ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют полету беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе, чтобы скрыть тяжелое вооружение у линии соприкосновения, заявил в пятницу замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Командованием операцией объединенных сил отданы указания подразделениям ПВО и радиоэлектронной борьбы не допустить вскрытия наблюдателями миссии ОБСЕ фактов нахождения запрещённых вооружений у линии соприкосновения", - сказал Басурин.
По его словам, работа подразделений радиоэлектронной борьбы украинских силовиков зафиксирована на донецком и мариупольском направлениях, "где наблюдатели миссии ОБСЕ были вынуждены прекращать работу БПЛА на подконтрольной Украине территории, из-за угрозы их потери".
"Не является совпадением то, что именно с данных направлений украинские каратели ведут наиболее агрессивный огонь по населённым пунктам республики из запрещённых видов вооружений", - добавил Басурин.