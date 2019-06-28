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РИА Новости
Культура

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер французской группы Space Дидье Маруани на пресс-конференции. 30 ноября 2016
Лидер французской группы Space Дидье Маруани на пресс-конференции. 30 ноября 2016
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы отклонил иск о нарушении авторских прав французского исполнителя Дидье Маруани к певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову на 272 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Другие соответчики по иску - четыре связанные с Киркоровым и Попковым или с распространением композиции "Жестокая любовь" компании - "РОНИИС ПАК", "Первое музыкальное издательство", "Филлип Киркоров Продакшн" и "Сони Мьюзик Энтертеймент". По мнению заявителя, Попков и Киркоров, нарушая авторские права, использовали фрагмент песни Маруани Symphonic Space Dream в своих целях, в том числе и в песне "Жестокая любовь". Размер компенсации в 272 миллиона рублей, по словам адвоката Маруани Евгения Тарло, определен исходя из материального положения ответчиков.
"Суд решил: в удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья Марина Шайдуллина.
В ходе заседания сторона истца просила приобщить экспертизу песни Киркорова, которую провел народный артист России, профессор Российской Академии им. Гнесиных и Института им. Шнитке Юрий Розум. Она была отклонена, так как автор экспертизы не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, ранее судом уже было приобщено освидетельствование за авторством экспертной группы Минкульта.
Защитник Попкова Кира Разумовская заявила, что намеревается выдвинуть встречный иск. По её словам, именно Попков написал данную мелодию впервые, а Маруани, находясь в известном ресторане Санкт-Петербурга, где она исполнялась группой "Чудо-остров", мог её услышать и запомнить. При этом, по словам защитницы, у их стороны есть соответствующие доказательства. Суд отказался рассматривать встречный иск в рамках данного производства, но разъяснил, что Попков может обратиться с ним в любой момент в иную инстанцию.
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Маруани участвовал в слушании лично, с судом и оппонентами он общался при помощи переводчика. В зале также присутствовали несколько его поклонников. В какой-то момент он даже исполнил часть песни для суда и присутствующей публики.
"Данная композиция - это как моё дитя, я лишь хочу вернуть отцовство. Россия – не Африка, а великая страна, здесь должны уважать авторские права как на уровне плагиатов, так и на уровне ремейков. За 20 лет этот господин (Филипп Киркоров) записал более 110 песен, речь идет о хитах, не спрашивая разрешение на русскоязычную адаптацию. Это также является плагиатом, не нужно проводить даже экспертизу. Я привез список из этих песен, из них четыре являются французскими хитами, к двум я привез документы от авторов оригиналов, в которых указывается, что Киркоров не получал у них разрешения. Моя песня фигурирует на 53 дисках Киркорова, были получены огромные деньги от её исполнения ", - заявил француз.
Все представители ответчиков попросили суд отклонить иск, так как он было составлен неконкретно, включает целый ряд фактических ошибок, не доказывает причастность вышеуказанных лиц к нарушению авторских прав. Среди прочего отмечалось, что Киркоров вовсе не должен быть соответчиком, так как он использует зарегистрированную в РАО (Российское авторское общество) песню её автора и композитора Попкова в рамках установленной процедуры и не должен разбираться в происхождении песни.
В 2016 году Маруани подал в Мосгорсуд иск в отношении Киркорова по тем же основаниям, но тогда он просил взыскать с россиянина 75 миллионов рублей. Иск не был принят к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.
До этого в российский суд с похожими претензиями обращался другой французский сочинитель песен - Жильбер Синуэ. Он утверждал, что Киркоров нарушил его авторские права, исполняя кавер-версию на арабский вариант песни 1977 года "Io t"amero" - "Helwa ya Baladi" под названием "Шелковый путь". В марте 2018 года Савеловский суд столицы отклонил иск француза, просившего взыскать с Киркорова 15,5 миллиона рублей.
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15 апреля, 12:08
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КультураДидье МаруаниФилипп КиркоровФранцияРоссияВ мире
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