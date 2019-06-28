Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди

Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сильные дожди в Москве сохранятся до вечера субботы, в воскресенье возможны лишь кратковременные дожди, с начала июля в столицу вернется летнее тепло, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Ближайшие сутки дождь сохранится, интенсивность будет различаться, когда-то он будет сильнее, когда-то послабее. Только завтра ближе к вечеру дождь начнет ослабевать. Но в воскресенье циклон уйдет на восток, атмосферное давление будет интенсивно повышаться", - сообщил Синенков.

Синоптик пояснил, что в городе все выходные будет умеренно-сильный северный ветер. И хотя ветер сохранится, он постепенно перейдет на северо-запад, и в воскресенье в столице потеплеет до 21 градуса.

"В воскресенье будет облачно с прояснениями, местами не исключены кратковременные дожди", - добавил Синенков. По его словам, в ночные часы температура достигнет 10-12 градусов, днем - 19-21 градусов.