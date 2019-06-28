Оштрафованная за танец у "Кургана Бессмертия" в Брянске обжаловала решение

БРЯНСК, 28 июн – РИА Новости. Жительница Брянска, оштрафованная за неуважение к обществу после танца на фоне "Кургана Бессмертия", обжаловала решение суда, сообщила РИА Новости официальный представитель Брянского областного суда Галина Кубекина.
"Поступила жалоба на постановление Советского районного суда. Назначено рассмотрение на 17 июля", - отметила Кубекина.
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В апреле этого года девушка выложила в Instagram видеозапись своего танца на площадке памятника "Курган Бессмертия". Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе, поскольку памятник является одним из символов Брянска, к месту закладки которого была доставлена земля с братских могил Брянщины, городов-героев СССР и болгарской Шипки.
В результате Советский районный суд Брянска оштрафовал девушку на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, "выраженное в неприличной форме, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность".
Суд отметил, что девушка вину признала полностью, пояснив, что хотела снять красивое видео, в котором она будет танцевать реггетон, и не намеревалась оскорблять память участников Великой Отечественной войны.