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РИА Новости

В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь

Вчера, 16:33
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БАНГКОК, 28 июн – РИА Новости. Жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Star.
Камария Арве, жительница города Петалинг Джайя вблизи Куала-Лумпура, была на третьем месяце беременности, когда врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга, угрожавшую жизни женщины, сообщает издание.
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Женщине удалили опухоль в декабре 2018 года. После операции беременная пациентка впала в кому. Пока женщина более полугода находилась в коме, плод продолжал нормально развиваться под наблюдением врачей. На 34 неделе беременности женщине было сделано кесарево сечение, у нее родилась здоровая девочка, говорится в сообщении.
Все время, пока женщина находилась в коме, за ней ухаживал ее муж, которому пришлось для этого бросить работу. Женщину кормили только специальной молочной смесью через трубку, введенную в пищевод, сообщает издание.
"Это настоящее медицинское чудо! Теперь нужно, чтобы жена, наконец, очнулась. Я все время молюсь за нее и надеюсь, что она скоро откроет глаза и увидит дочь", - сказал газете муж роженицы Файрол.
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