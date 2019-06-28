В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь

БАНГКОК, 28 июн – РИА Новости. Жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Star

Камария Арве, жительница города Петалинг Джайя вблизи Куала-Лумпура, была на третьем месяце беременности, когда врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга, угрожавшую жизни женщины, сообщает издание.

Женщине удалили опухоль в декабре 2018 года. После операции беременная пациентка впала в кому. Пока женщина более полугода находилась в коме, плод продолжал нормально развиваться под наблюдением врачей. На 34 неделе беременности женщине было сделано кесарево сечение, у нее родилась здоровая девочка, говорится в сообщении.

Все время, пока женщина находилась в коме, за ней ухаживал ее муж, которому пришлось для этого бросить работу. Женщину кормили только специальной молочной смесью через трубку, введенную в пищевод, сообщает издание.