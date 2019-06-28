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РИА Новости

Постпред России при МАГАТЭ оценил итоги заседания комиссии по СВПД в Вене

Вчера, 16:32
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе завершилось в Вене без прорывов, все участники подтвердили свою приверженность ядерной сделке, заявил постпред РФ при МАГАТЭ и международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Заседание совместной комиссии по СВПД прошло в Вене в пятницу на уровне политдиректоров "пятёрки" (РФ, Китая, ФРГ, Франции, Великобритании и ЕС) и Ирана. Встреча длилась около трёх часов.
"Встречу совместной комиссии, которая прошла сегодня в Вене, можно описать как довольно удовлетворительную. Не прорывная, но и не провальная. Все участники полностью привержены СВПД, несмотря на сложности", - написал Ульянов в своём аккаунте в Twitter.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновМАГАТЭРоссияИранВ мире
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