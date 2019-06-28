ВСУ более 130 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские силовики более 130 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По данным ведомства, на предыдущей неделе украинские силовики 100 раз нарушили перемирие.
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"За минувшую неделю вооруженные формирования Украины сосредоточили свой огонь на жилых районах и объектах инфраструктуры республики, совершив 134 нарушения режима прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения", - сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов повреждено около 50 домов и школа.