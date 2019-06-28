ВСУ более 130 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские силовики более 130 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По данным ведомства, на предыдущей неделе украинские силовики 100 раз нарушили перемирие.

"За минувшую неделю вооруженные формирования Украины сосредоточили свой огонь на жилых районах и объектах инфраструктуры республики, совершив 134 нарушения режима прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения", - сказал Басурин.