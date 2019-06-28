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РИА Новости

Власти Москвы рассказали о пользе запрета содержания некоторых животных

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГадюка в серпентарии
Гадюка в серпентарии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Постановление о запрете содержания некоторых животных в России поможет защитить их права в Москве и обезопасить людей от нападения ядовитых змей и пауков, считают в столичном департаменте природопользования.
Ранее правительство РФ утвердило список животных, запрещенных к содержанию, а также предусмотренные исключения из этого запрета.
"Новый документ, перечень животных, утвержденный постановлением правительства, позволяет защитить права животных и одновременно обеспечить безопасность людей, поскольку в перечне учтены хищные животные, ядовитые змеи и пауки", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыМоскваОбщество
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