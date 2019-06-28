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РИА Новости

На саммите GMIS в Екатеринбурге ждут более двух тысяч участников

Вчера, 16:29
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© Фото : Росконгресс Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
© Фото : Росконгресс
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч участников ожидается на Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS-2019), который пройдет в Екатеринбурге 9-11 июля, сообщает в пятницу фонд Росконгресс.
Саммит GMIS-2019 пройдет с участием отраслевых чиновников и бизнесменов из 20 стран мира и станет первым мероприятием в строящемся конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". В четверг в Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению GMIS под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. В ходе заседания советник президента РФ Антон Кобяков, представители министерств, ведомств и крупнейших компаний обсудили подготовку к GMIS.
© Фото : Росконгресс Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
© Фото : Росконгресс
Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
"Ожидается, что в Глобальном саммите по производству и индустриализации примут участие порядка 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По словам Кобякова, которые приводятся в сообщении, участие в GMIS-2019 ключевых экспертов позволит вывести на новый уровень дискуссию о будущем мирового индустриального развития.
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"Повестка саммита включает вопросы глобального производства, главным из которых станет тема природоподобных технологий. Мы рассчитываем на содержательный диалог, направленный на укрепление международного сотрудничества в сфере промышленного производства и технологического развития", - подчеркнул Кобяков.
Второй Глобальный саммит производства и индустриализации пройдет в Екатеринбурге одновременно с X Международной промышленной выставкой "Иннопром". Инициативу проведения саммита GMIS в Екатеринбурге поддержал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме - 2018. Там же был подписан соответствующий меморандум между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и фондом Росконгресс.
© Фото : Росконгресс Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
© Фото : Росконгресс
Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
Фонд Росконгресс - социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.
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