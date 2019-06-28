В Госдуме заявили о готовности к конструктивному взаимодействию с Британией

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией и сохраняет по-прежнему стремление к диалогу, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Российский лидер Владимир Путин и британский премьер Тереза Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. После встречи офис британского премьера распространил заявление, в котором сообщалось, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки.

"У нас всегда была инициатива к диалогу, всегда. Мы об этом заявляли на всех площадках, что с американцами, что с Великобританией, предлагая обсуждать все возможные и ранее произошедшие события", - сказал РИА Новости Чепа.

Парламентарий добавил, что несмотря на наличие бездоказательных утверждений, которых не должно быть, Москва готова к конструктивному взаимодействию с Лондоном.

В свою очередь заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая считает, что тональность и настроение Терезы Мэй "выглядят как панихида по её политической карьере, и не имеют ничего общего с реальным положением России и запросом на честное партнёрство".

"Обоснованный оптимизм России был и остаётся в опоре на суверенитет, равную и неделимую безопасность и международное право. И горизонт такого сотрудничества со всеми странами мира с нашей стороны всегда открыт", - передает слова Яровой ее пресс- служба.