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РИА Новости

В Госдуме заявили о готовности к конструктивному взаимодействию с Британией

Вчера, 16:29
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией и сохраняет по-прежнему стремление к диалогу, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Российский лидер Владимир Путин и британский премьер Тереза Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. После встречи офис британского премьера распространил заявление, в котором сообщалось, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки.
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"У нас всегда была инициатива к диалогу, всегда. Мы об этом заявляли на всех площадках, что с американцами, что с Великобританией, предлагая обсуждать все возможные и ранее произошедшие события", - сказал РИА Новости Чепа.
Парламентарий добавил, что несмотря на наличие бездоказательных утверждений, которых не должно быть, Москва готова к конструктивному взаимодействию с Лондоном.
В свою очередь заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая считает, что тональность и настроение Терезы Мэй "выглядят как панихида по её политической карьере, и не имеют ничего общего с реальным положением России и запросом на честное партнёрство".
"Обоснованный оптимизм России был и остаётся в опоре на суверенитет, равную и неделимую безопасность и международное право. И горизонт такого сотрудничества со всеми странами мира с нашей стороны всегда открыт", - передает слова Яровой ее пресс- служба.
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Отношения РФ и Британии в 2018 году резко ухудшились. В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.
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