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РИА Новости

В Вене завершилось заседание совместной комиссии по СВПД

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену. Архивное фото
ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе завершилось в Вене, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встреча продолжалась три часа.
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Консультации "пятёрки" (РФ, Китая, ФРГ, Великобритании, Франции + ЕС) и Ирана прошли в Вене на уровне политдиректоров.
В годовщину выхода США из СВПД 8 мая Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов ядерной сделки - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили это нарушением сделки со стороны США и введением американских санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в соглашении членов ("пятерки") в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана.
В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней - до 7 июля - на обеспечение его интересов, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы. По истечении этого срока Тегеран, как ожидается, объявит о новых сокращениях своих обязательств в рамках ядерной сделки.
В Тегеране пообещали, что на втором этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат его интересы, Иран может заявить о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзВенаРоссияИранБезопасностьВ мире
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