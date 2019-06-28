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РИА Новости

В ТПП оценили переход на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Переход на расчеты в национальных валютах между Россией и Китаем поможет освободиться от внешнего давления и монополии доллара, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
В пятницу газета "Известия" сообщила, что первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган 5 июня подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. По данным издания, соответствующая информация находится в письме замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.
Рубль и Юань
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Рубль и юань будут дружить еще крепче. Выгода ‒ взаимнаяРоссия и Китай заключили соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах, сообщили СМИ. О смысле этого шага в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Владимир Оленченко.
"Все сделано правильно. Отказ от доллара диктуется, среди прочего, сложившейся политико-экономической ситуацией и необходимостью противостоять использованию американской валюты в качестве рычага давления и нечестной конкуренции. В первую очередь юани и рубли в расчетах начнут крупные компании с государственным участием", - полагает Катырин.
"Национальные валюты – это свобода от внешнего давления, монополии доллара. В рамках ШОС переход на расчеты в национальных денежных единицах давно уже обсуждался, вопрос этот постоянно поднимается и в БРИКС", - добавил глава ТПП, который также возглавляет деловой совет ШОС.
Он уверен, что этот тренд будет постепенно набирать силу по мере укрепления национальных экономик. "В один момент доллар, конечно, не потеряет своих позиций, однако постепенно будет становиться пусть и очень важной, но одной из ряда валют для международных расчетов", - прогнозирует Катырин.
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Он также предупреждает, что торговля в национальных валютах сопряжена с некоторыми рисками: "Например, это рост транзакционных издержек, более низкая, чем у доллара, ликвидность национальных валют. Если выйти за российско-китайские рамки, то это еще и сильная неустойчивость денежных единиц, например, государств ЕАЭС, высокие инфляционные ожидания. Все это, конечно, неприятно, но преодолимо".
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