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РИА Новости

Суд признал вину краснодарца Бакшеева

Вчера, 16:17
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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Суд в Краснодаре признал вину Дмитрия Бакшеева в убийстве женщины по указанию жены и надругательстве над ее телом, останки которого впоследствии были найдены в солевом растворе в его жилище, сообщают СУСК и прокуратура Краснодарского края.
"Согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем… суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя Дмитрия Бакшеева… Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 стать 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телом умершей)… С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, судом назначено наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в законную силу.
В феврале Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор его жене Наталье Бакшеевой, ранее признанной присяжными виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству знакомой. Суд определил для нее наказание в виде 10 лет лишения свободы и одного года и шести месяцев ограничения свободы.
По данным следствия, в сентябре 2017 года Бакшеева вместе с супругом и знакомой выпивали на заброшенной территории в Краснодаре. По версии обвинения, между женщинами возник конфликт, и Бакшеева потребовала от мужа убить оппонентку. Как отмечают правоохранители, тот, находясь под влиянием супруги, убил женщину ножом. Как отмечает следствие, Бакшеев расчленил тело жертвы, фрагменты частично оставил на месте, а частично забрал. По данным правоохранителей, после этого мужчина сделал селфи с некоторыми фрагментами тела погибшей на свой телефон, который через несколько дней нашли рабочие на улице и сообщили об этом в полицию.
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
26 июня, 13:43
Адвокат одной из сестер Хачатурян рассказал о ходе процесса Басманный суд Москвы в среду продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" еще двум сестрам Хачатурян по обвинению в убийстве отца. Как отметил в интервью радио Sputnik адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин, это достаточно лояльная мера пресечения.
Ранее сообщалось, что в ходе обыска в общежитии военного авиаучилища, где жили супруги, были найдены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне — еда и замороженное мясо неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине, в подвале и на прилегающей территории также были найдены останки тела жертвы, отмечали ведомства.
По данным СУСК и прокуратуры, согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, у Бакшеева выявлены признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость. Ранее сообщалось, что Бакшеев ожидал суда в специальном лечебном учреждении, поскольку болеет туберкулезом в открытой форме и не мог находиться в СИЗО.
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