Суд признал вину краснодарца Бакшеева

КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Суд в Краснодаре признал вину Дмитрия Бакшеева в убийстве женщины по указанию жены и надругательстве над ее телом, останки которого впоследствии были найдены в солевом растворе в его жилище, сообщают СУСК и прокуратура Краснодарского края.

"Согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем… суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя Дмитрия Бакшеева… Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 стать 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телом умершей)… С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, судом назначено наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в законную силу.

В феврале Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор его жене Наталье Бакшеевой, ранее признанной присяжными виновной в подстрекательстве мужа к жестокому убийству знакомой. Суд определил для нее наказание в виде 10 лет лишения свободы и одного года и шести месяцев ограничения свободы.

По данным следствия, в сентябре 2017 года Бакшеева вместе с супругом и знакомой выпивали на заброшенной территории в Краснодаре. По версии обвинения, между женщинами возник конфликт, и Бакшеева потребовала от мужа убить оппонентку. Как отмечают правоохранители, тот, находясь под влиянием супруги, убил женщину ножом. Как отмечает следствие, Бакшеев расчленил тело жертвы, фрагменты частично оставил на месте, а частично забрал. По данным правоохранителей, после этого мужчина сделал селфи с некоторыми фрагментами тела погибшей на свой телефон, который через несколько дней нашли рабочие на улице и сообщили об этом в полицию.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска в общежитии военного авиаучилища, где жили супруги, были найдены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне — еда и замороженное мясо неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине, в подвале и на прилегающей территории также были найдены останки тела жертвы, отмечали ведомства.