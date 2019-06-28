Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", по предварительным данным, оказалась подлинником, сообщил РИА Новости в пятницу директор музея Валерий Карпов.

Полотно было передано в Ирбит из Эрмитажа в 1976 году. С тех пор оно хранится в музее. В 2016-2017 годах проводилась реставрация этой работы, и возникли предположения, что это может быть оригинал, а не копия.

"У нас пока нет письменного заключения из Эрмитажа - только устное (подтверждение). Мы будем готовить презентацию (картины), в августе-сентябре она состоится. Будем готовить целую книжку со всеми данными, со всеми сведениями о реставрации, исследованиях", - сказал Карпов в ответ на вопрос, действительно ли картина является подлинной.

Несколько лет назад в Ирбитском музее уже была найдена подлинная картина Рубенса - "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой", которая также ранее считалась копией. Это полотно также прибыло в Ирбитский музей из Эрмитажа в 1976 году. С 1931 года картина хранилась в Эрмитаже как копия с оригинала Рубенса. А еще ранее - в собрании известного врача, профессора Петербургской медико-хирургической академии Александра Якобсона.