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РИА Новости
Культура

Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником

Вчера, 16:15
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", по предварительным данным, оказалась подлинником, сообщил РИА Новости в пятницу директор музея Валерий Карпов.
Полотно было передано в Ирбит из Эрмитажа в 1976 году. С тех пор оно хранится в музее. В 2016-2017 годах проводилась реставрация этой работы, и возникли предположения, что это может быть оригинал, а не копия.
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"У нас пока нет письменного заключения из Эрмитажа - только устное (подтверждение). Мы будем готовить презентацию (картины), в августе-сентябре она состоится. Будем готовить целую книжку со всеми данными, со всеми сведениями о реставрации, исследованиях", - сказал Карпов в ответ на вопрос, действительно ли картина является подлинной.
Несколько лет назад в Ирбитском музее уже была найдена подлинная картина Рубенса - "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой", которая также ранее считалась копией. Это полотно также прибыло в Ирбитский музей из Эрмитажа в 1976 году. С 1931 года картина хранилась в Эрмитаже как копия с оригинала Рубенса. А еще ранее - в собрании известного врача, профессора Петербургской медико-хирургической академии Александра Якобсона.
В ноябре 2012 года директор Ирбитского музея заявил, что картина может быть оригиналом. Эксперты начали исследование работы, чтобы подтвердить эти догадки. Была проведена искусствоведческая экспертиза картины, которая подтвердила ее подлинность.
28 марта, 14:01
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КультураНовости культурыВыставкиПитер Пауль РубенсИрбитЕкатеринбургИрбитский районОбщество
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