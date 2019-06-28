"Транснефть" не разрешила создать пункты учета нефти, заявили в Белоруссии

"Мы обращались к ПАО "Транснефть" с предложениями о согласовании строительства на белорусских границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти, но встретили категорические возражения. Пункт приема нефти в Унече, показаниями которого мы должны руководствоваться, находится на расстоянии 106 километров от нашей границы. Представьте, что может произойти на протяжении этого участка магистрали с нефтью, пока она дойдет до белорусской территории", - заявил Борисенко в пятницу.