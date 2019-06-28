В ДНР шесть человек погибли за неделю из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 28 июня — РИА Новости. Шесть человек погибли, 16 получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 21 по 28 июня 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 16 человек, из которых десять военнослужащих... погибли шесть военнослужащих республики", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 114 человека, погибли 96 человек. С начала вооруженного конфликта в Донецкой народной республике погибли 4825 человек, в том числе 81 ребенок.