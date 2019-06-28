В подмосковном Новом Иерусалиме откроют open air классической музыки

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Фестиваль классической музыки "Лето. Музыка. Музей" откроется 30 июня в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в городском округе Истра, сказала в ходе пресс-конференции руководитель комитета по туризму в Московской области в ранга министра Наталья Галкина

"Фестиваль пройдет рядом с потрясающим музеем ("Новый Иерусалим" - ред.), который люди посмотрят.... Более четырех тысяч человек ожидается", - сказала Галкина.

По ее словам, мероприятие будет проходить 30 июня, 6 и 13 июля.

На фестивале прозвучит пятая симфония Малера, рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Рахманинова, пятая симфония Чайковского и концерт для скрипки с оркестром Шостаковича, пятая симфония Прокофьева, концерт для скрипки с оркестром Мендельсона-Бартольди и увертюра "Светлый праздник" Римского-Корсакова, а также детский музыкальный спектакль Московской областной филармонии "Баллада о маленьком буксире".