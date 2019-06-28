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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Новом Иерусалиме откроют open air классической музыки

Вчера, 15:54
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© РИА Новости / Владимир АстапковичИгра на фортепиано. Архивное фото
Игра на фортепиано. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Фестиваль классической музыки "Лето. Музыка. Музей" откроется 30 июня в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в городском округе Истра, сказала в ходе пресс-конференции руководитель комитета по туризму в Московской области в ранга министра Наталья Галкина

"Фестиваль пройдет рядом с потрясающим музеем ("Новый Иерусалим" - ред.), который люди посмотрят.... Более четырех тысяч человек ожидается", - сказала Галкина.

По ее словам, мероприятие будет проходить 30 июня, 6 и 13 июля.
На фестивале прозвучит пятая симфония Малера, рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Рахманинова, пятая симфония Чайковского и концерт для скрипки с оркестром Шостаковича, пятая симфония Прокофьева, концерт для скрипки с оркестром Мендельсона-Бартольди и увертюра "Светлый праздник" Римского-Корсакова, а также детский музыкальный спектакль Московской областной филармонии "Баллада о маленьком буксире".
Денис Мацуев
3 июля 2018, 11:59
Денис Мацуев поддержал сборную России, подарив диск с классической музыкойИзвестный российский пианист Денис Мацуев во вторник посетил тренировку сборной России в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу и подарил команде диск с произведениями классической музыки.
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Новости ПодмосковьяНовый Иерусалим
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