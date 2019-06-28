Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

"Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса", - сказал он РИА Новости. На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.

На ужине в Осаке президент также был с термосом и после тоста лидера Японии Синдзо Абэ чокнулся им с бокалом лидера США Дональда Трампа. Судя по внешнему виду в бокале Трампа была кола. СМИ неоднократно сообщали о пристрастии Трампа к коле и утверждали, что на его столе в Овальном кабинете Белого дома даже есть специальная кнопка для вызова официанта с этим напитком. Сам президент США не отрицал, что любит колу и гамбургеры, но утверждал, что в целом он питается правильно.