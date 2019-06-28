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РИА Новости

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Вчера, 15:52
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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
"Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса", - сказал он РИА Новости. На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.
Глава государства нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях.
На ужине в Осаке президент также был с термосом и после тоста лидера Японии Синдзо Абэ чокнулся им с бокалом лидера США Дональда Трампа. Судя по внешнему виду в бокале Трампа была кола. СМИ неоднократно сообщали о пристрастии Трампа к коле и утверждали, что на его столе в Овальном кабинете Белого дома даже есть специальная кнопка для вызова официанта с этим напитком. Сам президент США не отрицал, что любит колу и гамбургеры, но утверждал, что в целом он питается правильно.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
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Большая двадцаткаВладимир ПутинЯпонияПолитика
Популярные комментарии
Были случаи отравления , Уго Чавес к примеру... правильно ВВП делает ,осторожно надо с "друзьями"...эти уродцы ни перед чем не остановятся.
28 июня, 17:07
ggal8ka85
3721441179
Вдруг полоний или новичок подсыпят
28 июня, 17:00
Мари Чкадуа
1906730264
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