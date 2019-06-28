В Турции подросток поймал выпавшего из окна ребенка

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В Стамбуле юноша поймал двухлетнего ребенка, выпавшего из окна. Запись с камер видеонаблюдения публикует Daily Mail.
По информации издания, во время прогулки молодой человек заметил у окна третьего этажа маленькую девочку. В это время ее мать была на кухне и не знала об опасности.
Юноше удалось вовремя сориентироваться и поймать упавшего вниз головой ребенка.
Сейчас жизни девочки ничто не угрожает.
23 ноября 2018, 17:29В США мужчина поймал ребенка, брошенного из окна горящего дома