Зверев обратится в Верховный суд и ЕСПЧ из-за штрафа за пикет у стен Кремля

Сергей Зверев на Красной площади выступил против строительства заводов на Байкале. 4 марта 2019

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Адвокат артиста Сергея Зверева, которому Мосгорсуд снизил с 15 до 10 тысяч рублей штраф за пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале, заявил, что намерен продолжать добиваться отмены административного наказания.

В мае Тверской суд Москвы оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за состоявшийся в марте одиночный пикет возле стен Кремля. В пятницу Мосгорсуд сократил эту сумму на треть.

"Мы будем подавать жалобы в Верховный суд и параллельно в ЕСПЧ", - сказал адвокат Михаил Бирюков журналистам.

В январе этого года началось строительство завода по розливу воды вблизи поселка Култук Иркутской области. Проектная мощность предприятия - 190 миллионов литров воды год. Основным инвестором проекта является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае. Ее интересы в регионе представляет ООО "Аквасиб".