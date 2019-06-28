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РИА Новости

Зверев обратится в Верховный суд и ЕСПЧ из-за штрафа за пикет у стен Кремля

Вчера, 15:50
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© Фото : аккаунт Сергея Зверева в InstagramСергей Зверев на Красной площади выступил против строительства заводов на Байкале. 4 марта 2019
Сергей Зверев на Красной площади выступил против строительства заводов на Байкале. 4 марта 2019
© Фото : аккаунт Сергея Зверева в Instagram
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Адвокат артиста Сергея Зверева, которому Мосгорсуд снизил с 15 до 10 тысяч рублей штраф за пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале, заявил, что намерен продолжать добиваться отмены административного наказания.
В мае Тверской суд Москвы оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за состоявшийся в марте одиночный пикет возле стен Кремля. В пятницу Мосгорсуд сократил эту сумму на треть.
"Мы будем подавать жалобы в Верховный суд и параллельно в ЕСПЧ", - сказал адвокат Михаил Бирюков журналистам.
В январе этого года началось строительство завода по розливу воды вблизи поселка Култук Иркутской области. Проектная мощность предприятия - 190 миллионов литров воды год. Основным инвестором проекта является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае. Ее интересы в регионе представляет ООО "Аквасиб".
Байкал
26 июня, 13:25
Токсины и бактерии испортили Байкал? Мнения экспертов Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов предупредил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины. Насколько драматична ситуация, в эфире радио Sputnik разбирались эксперты.
Межрегиональная природоохранная прокуратура оспорила законность выделения участка под завод. В марте Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство, положительная экологическая экспертиза, на основании которой начали возводить объект, признана незаконной. Решение нижестоящей инстанции 25 июня подтвердил Иркутский областной суд.
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Сергей Зверев (стилист)БайкалЕвропейский суд по правам человекаПроисшествия
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