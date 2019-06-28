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РИА Новости

ДНР сообщила правозащитникам об обстреле журналистов со стороны силовиков

Вчера, 15:34
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова проинформировала международные правозащитные организации об обстреле журналистов в Донбассе, а также о других нарушениях со стороны украинских силовиков.
Ранее военное ведомство ДНР сообщило, что группа журналистов, в числе которых был фотокорреспондент РИА Новости, попала под обстрел на окраине Донецка, примерно в это же время на окраине Головки под обстрел попал военный корреспондент Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань. Кроме того, омбудсмен ДНР напомнила о фактах обстрелов территории республики с использованием зажигательных боеприпасов.
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"По указанным фактам мною были проинформированы международные правозащитные организации, чтобы использовать все доступные средства для предотвращения дальнейших нарушений прав и свобод человека, а также обязательств Украины по международным договорам. Соблюдение международного гуманитарного права является обязательным условием недопущения критического ухудшения социально-гуманитарной ситуации и мирного урегулирования конфликта в Донбассе", - сказала журналистам Морозова.
Она отметила, что в условиях эскалации конфликта в Донбассе наблюдается опасная тенденция по нарушению норм и требований международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.
"Гражданская инфраструктура и мирные жители все чаще становятся объектами целенаправленных нападений с украинской стороны, о чем свидетельствует значительный рост числа разрушений и пострадавших. Это квалифицируется как акты насилия, имеющие основной целью терроризировать гражданское население, и является грубым нарушением норм и требований международного гуманитарного права", - подчеркнула Морозова.
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