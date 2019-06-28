Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T15:34Z
https://ria.ru/20190628/1556020393.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155602/38/1556023808_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_36cc0b2d62b3e87d946e3d54842087fd.jpg
РИА Новости

Суд получил материалы на домашний арест топ-менеджера "Рольфа"

Вчера, 15:34
525
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкс-директор департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера Рольф Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о домашнем аресте директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Поступил материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Кайро Анатолия Юрьевича", - сказал представитель суда.
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
27 июня, 17:23
Основатель "Рольфа" заявил, что не собирается возвращаться в Россию
Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.
В пятницу "Рольф" сообщил РИА Новости о задержании директора департамента развития бизнеса холдинга Анатолия Кайро. Чуть позже СК заявил, что Кайро в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт" Петровым, при помощи которой средства были незаконно выведены за рубеж.
СК также сообщил, что "на данный момент по уголовному делу проходит четверо фигурантов".
100001
Обсудить 0
Дело руководства "Рольфа"Сергей ПетровРольфСледственный комитет РФПроисшествия
Рекомендуем
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
"Газпром" призвал Украину подумать о собственном газоснабжении
РИА
Новости
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
Основатель "Рольфа" заявил, что не собирается возвращаться в Россию
Салон автодилера Рольф на улице Обручева в Москве
Дилерские центры "Рольфа" работают в штатном режиме после обысков
В Болгарии предложили лишить трех россиян гражданства
Лента
новостей
На стенде главного медицинского управления армии РФ на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Робота для военных врачей впервые показали на "Армии-2019"
Сергей Зверев на Красной площади выступил против строительства заводов на Байкале. 4 марта 2019
Зверев обратится в Верховный суд и ЕСПЧ из-за штрафа за пикет у стен Кремля
Разгон митингующих в Париже
В Париже полиция "залила" протестующих слезоточивым газом
Джереми Хант
Глава МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о либерализме
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Бизнес-омбудсмен получил обращение от основателя компании "Рольф" Петрова
Задержание директора департамента развития бизнеса автодилера Рольф Анатолия Кайро
Топ-менеджер "Рольфа" не признал вину в выводе средств
В США одномоторный самолет врезался в жилой дом
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
"Газпром" оценил шансы на переговоры с Украиной "с чистого листа"
Атомный ледокол "Арктика" отправят на испытания в декабре
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Турция ожидает поставок из США самолетов F-35, заявил Эрдоган
11:44Конте прокомментировал слова Путина о либерализме
11:38Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
Лента новостейМолния