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РИА Новости

Робота для военных врачей впервые показали на "Армии-2019"

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНа стенде главного медицинского управления армии РФ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
На стенде главного медицинского управления армии РФ на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российского робота-симулятора для оказания экстренной медицинской помощи впервые представили на форуме "Армия-2019", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ в пятницу.
"Специалисты Главного военно-медицинского управления Минобороны России на площадке Международного военно-технического форума "Армия-2019" впервые представили инновационный комплекс симуляционного оборудования для обучения военных врачей", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что тренажер российского производства с высокой степенью реалистичности позволяет отрабатывать около 30 сценариев оказания неотложной и экстренной медицинской помощи в условиях ведения боевых действий.
Робот представляет собой полноростового пациента, у которого закрываются глаза, зрачки реагируют на свет, он дышит, прослушиваются патологические шумы сердца, хрипы в лёгких, в него закачивается искусственная кровь.
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"Благодаря новейшему программному обеспечению обучаемый погружается в виртуальную реальность и отрабатывает различные сценарии по оказанию неотложной помощи пострадавшим на поле боя, в том числе видит динамическую картину местности с движением военной техники, слышит взрывы и выстрелы, прохождение команд и переговоры военнослужащих", - отмечается в сообщении.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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