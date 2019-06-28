Власти Москвы планируют транслировать в сети электронное голосование в МГД

"Мы сейчас думаем создать механизм на mos.ru (портале мэра и правительства Москвы) или нет, но точно будет. Там будет (отображаться) вся статистика электронного голосования. Мы сделаем этот вариант, но МГИК еще не сформулировал требования, которые должны быть предъявлены к визуальным формам", - сообщил Костырко после заседания комиссии по технологиям "Умного города" и комиссии по безопасности Общественной палаты Москвы.