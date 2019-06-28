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РИА Новости

Власти Москвы планируют транслировать в сети электронное голосование в МГД

Вчера, 15:29
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти Москвы собираются создать механизм, позволяющий следить за ходом электронного голосования в онлайн-режиме, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
"Мы сейчас думаем создать механизм на mos.ru (портале мэра и правительства Москвы) или нет, но точно будет. Там будет (отображаться) вся статистика электронного голосования. Мы сделаем этот вариант, но МГИК еще не сформулировал требования, которые должны быть предъявлены к визуальным формам", - сообщил Костырко после заседания комиссии по технологиям "Умного города" и комиссии по безопасности Общественной палаты Москвы.
Как уточнил Костырко, в ходе трансляции будет отображаться количество открывшихся электронных бюллетеней и сколько человек приняли участие в электронном голосовании.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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