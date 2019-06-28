ФАС проанализирует рекламу госбанков

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после скандала со слоганом "Открытия" проанализирует рекламные формулировки остальных госбанков, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"ФАС России планирует провести анализ действий иных банков, имеющих долю государственного участия в уставном капитале, в части используемых при продвижении услуг формулировок", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Банк "Открытие" в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени". В ЦБ заявили, что выступают категорически против использования банком такого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, и намерены принять меры к ответственным за эту ситуацию.
Позже в кредитной организации заявили, что учтут позицию Банка России как своего акционера и будут использовать в предстоящей рекламной кампании другой слоган.