ФАС проанализирует рекламу госбанков

ФАС за три года выписала штрафов Google почти на 440 миллионов рублей

ФАС за три года выписала штрафов Google почти на 440 миллионов рублей

Банк "Открытие" в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени". В ЦБ заявили, что выступают категорически против использования банком такого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, и намерены принять меры к ответственным за эту ситуацию.