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РИА Новости

ФАС проанализирует рекламу госбанков

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание ФАС России. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после скандала со слоганом "Открытия" проанализирует рекламные формулировки остальных госбанков, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"ФАС России планирует провести анализ действий иных банков, имеющих долю государственного участия в уставном капитале, в части используемых при продвижении услуг формулировок", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Банк "Открытие" в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени". В ЦБ заявили, что выступают категорически против использования банком такого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, и намерены принять меры к ответственным за эту ситуацию.
Позже в кредитной организации заявили, что учтут позицию Банка России как своего акционера и будут использовать в предстоящей рекламной кампании другой слоган.
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ФАСЦентральный Банк РФЭкономика
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