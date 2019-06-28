Программа по сохранению объектов культуры для волонтеров стартует с июля

Программа по восстановлению объектов культуры для волонтеров в РФ стартует с июля

АНОСИНО (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Летние кампусы для волонтеров, желающих принять участие в восстановлении и сохранении памятников истории культуры, начнутся в июле, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

"В июле в рамках национального проекта "Культура" уже в восьми регионах России стартуют летние кампусы волонтеров наследия. Это лагерь для тех, кто хочет помочь восстановить и сохранить памятники истории культуры. Вся информация о том, как туда попасть, размещена на сайте волонтерского движения Всероссийской организации охраны памятников", - рассказала Ярилова на всероссийском совещании региональных министров.