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РИА Новости
Школа волонтера

Программа по сохранению объектов культуры для волонтеров стартует с июля

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПрограмма по восстановлению объектов культуры для волонтеров в РФ стартует с июля
Программа по восстановлению объектов культуры для волонтеров в РФ стартует с июля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
АНОСИНО (Московская обл.), 28 июн - РИА Новости. Летние кампусы для волонтеров, желающих принять участие в восстановлении и сохранении памятников истории культуры, начнутся в июле, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.
"В июле в рамках национального проекта "Культура" уже в восьми регионах России стартуют летние кампусы волонтеров наследия. Это лагерь для тех, кто хочет помочь восстановить и сохранить памятники истории культуры. Вся информация о том, как туда попасть, размещена на сайте волонтерского движения Всероссийской организации охраны памятников", - рассказала Ярилова на всероссийском совещании региональных министров.
Нацпроект "Культура", который реализуется с 1 января 2019 до 31 декабря 2024 года, направлен на то, чтобы обеспечить доступ российским гражданам и иностранным гостям к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. В частности, планируется провести реконструкцию, реставрацию и переоснащение культурных объектов по всей стране, создание виртуальных концертных залов, переоснащение библиотек и кинозалов, реконструкцию и капитальный ремонт 40 детских театров.
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