"Ъ": НПФ и ЦБ обсуждают возможность приостановки переходной кампании

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Банк России совместно с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) могут на следующей неделе обсудить возможность заморозки переходной кампании, предполагающей досрочную смену клиентом страховщика, пишет газета "Комерсант".
Как ранее сообщала газета, совет саморегулируемой организации Ассоциация НПФ (АНПФ) 11 апреля поддержал предложение "о необходимости приостановить досрочные переходы в целях защиты интересов застрахованных лиц".
Согласно действующим нормам, в случае досрочного перехода (чаще, чем один раз в пять лет) гражданин теряет накопленный с момента прошлого перехода инвестдоход. В разработанном АНПФ законопроекте приостановка приема досрочных заявлений планируется до 31 декабря 2022 года.
В начале прошлой недели состоялась встреча зампреда ЦБ Владимира Чистюхина с представителями крупнейших частных фондов, работающих по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), сообщили газете четыре топ-менеджера из этих НПФ и один человек из аффилированной с фондом структуры. Одним из вопросов было предложение заморозить переходную кампанию на ближайший год, рассказали собеседники “Ъ”. Было решено провести в начале июля дополнительную встречу на высшем уровне со стороны ЦБ и участием бенефициаров НПФ.
"Договоренность о непривлечении основными игроками новых клиентов по ОПС должна быть достигнута на неформальном уровне",— сообщили два собеседника газеты.
Основными сторонниками заморозки являются фонды с низкой и отрицательной доходностью, говорят два собеседника “Ъ”. "Мы последовательно, уже третий год подряд, выступаем за ограничение досрочных переходов в части массового привлечения через агентские сети, включая кредитные организации",— заявил представитель НПФ "Сафмар". "Мы поддерживаем заморозку переходной кампании",— рассказали в НПФ "Согласие", принадлежащем концерну "Россиум". В НПФ "Будущее" и "Открытие" не ответили на запрос “Ъ”, однако источники, близкие к последнему фонду, указывают, что он также выступает за заморозку. Самый активный противник заморозки — "ВТБ Пенсионный фонд", являвшийся лидером прошлогодней переходной кампании и одним из лидеров позапрошлогодней, указывают собеседники “Ъ”. "Его топ-менеджмент неформально обосновывает свою позицию целями, поставленными его собственниками",— говорит один из них. В самом "ВТБ Пенсионном фонде" отказались от комментариев.
У мажоритариев и менеджеров НПФ Сбербанка и "Газфонда Пенсионные накопления" пока нет консолидированной позиции, рассказали газете источники, близкие к этим организациям. Официального ответа от этих фондов газете получить не удалось.
"Пенсионные фонды — это бизнес для акционеров, а привлечение новых клиентов — его расширение. Потому сопротивления заморозке можно ожидать со стороны бенефициаров НПФ",— приводит издание слова управляющего директора "Эксперт РА" Павла Митрофанова. Таким образом, считает эксперт, можно ожидать серьезного противодействия этой идее, хотя реализация предложения "несла бы благо для клиентов фондов, которые больше всех страдают от таких переходов".