"Ъ": НПФ и ЦБ обсуждают возможность приостановки переходной кампании

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Банк России совместно с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) могут на следующей неделе обсудить возможность заморозки переходной кампании, предполагающей досрочную смену клиентом страховщика, пишет газета " Банк России совместно с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) могут на следующей неделе обсудить возможность заморозки переходной кампании, предполагающей досрочную смену клиентом страховщика, пишет газета " Комерсант ".

Как ранее сообщала газета, совет саморегулируемой организации Ассоциация НПФ (АНПФ) 11 апреля поддержал предложение "о необходимости приостановить досрочные переходы в целях защиты интересов застрахованных лиц".

Согласно действующим нормам, в случае досрочного перехода (чаще, чем один раз в пять лет) гражданин теряет накопленный с момента прошлого перехода инвестдоход. В разработанном АНПФ законопроекте приостановка приема досрочных заявлений планируется до 31 декабря 2022 года.

В начале прошлой недели состоялась встреча зампреда ЦБ Владимира Чистюхина с представителями крупнейших частных фондов, работающих по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), сообщили газете четыре топ-менеджера из этих НПФ и один человек из аффилированной с фондом структуры. Одним из вопросов было предложение заморозить переходную кампанию на ближайший год, рассказали собеседники “Ъ”. Было решено провести в начале июля дополнительную встречу на высшем уровне со стороны ЦБ и участием бенефициаров НПФ.

"Договоренность о непривлечении основными игроками новых клиентов по ОПС должна быть достигнута на неформальном уровне",— сообщили два собеседника газеты.

Основными сторонниками заморозки являются фонды с низкой и отрицательной доходностью, говорят два собеседника “Ъ”. "Мы последовательно, уже третий год подряд, выступаем за ограничение досрочных переходов в части массового привлечения через агентские сети, включая кредитные организации",— заявил представитель НПФ "Сафмар". "Мы поддерживаем заморозку переходной кампании",— рассказали в НПФ "Согласие", принадлежащем концерну "Россиум". В НПФ "Будущее" и "Открытие" не ответили на запрос “Ъ”, однако источники, близкие к последнему фонду, указывают, что он также выступает за заморозку. Самый активный противник заморозки — "ВТБ Пенсионный фонд", являвшийся лидером прошлогодней переходной кампании и одним из лидеров позапрошлогодней, указывают собеседники “Ъ”. "Его топ-менеджмент неформально обосновывает свою позицию целями, поставленными его собственниками",— говорит один из них. В самом "ВТБ Пенсионном фонде" отказались от комментариев.

У мажоритариев и менеджеров НПФ Сбербанка и "Газфонда Пенсионные накопления" пока нет консолидированной позиции, рассказали газете источники, близкие к этим организациям. Официального ответа от этих фондов газете получить не удалось.