Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Более трети россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им нужен доход в 30 тысяч рублей ежемесячно. Об этом Более трети россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им нужен доход в 30 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса НПФ "Сбербанка".

Такой ответ дали примерно 36 процентов опрошенных. Еще 28,1 процента респондентов хотели бы получать как минимум 45-60 тысяч, а 15,5 процента признались, что им будет достаточно 20 тысяч рублей.

Как следует из опроса, наиболее высокий уровень "пенсионных желаний" у военных — 20 процентов из них заявили, что в старости им необходимо более ста тысяч рублей в месяц.

43% муниципальных служащих будет хватать 30 тысяч рублей.