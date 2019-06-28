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РИА Новости

Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии

Вчера, 15:02
40259
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Более трети россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им нужен доход в 30 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса НПФ "Сбербанка".
Такой ответ дали примерно 36 процентов опрошенных. Еще 28,1 процента респондентов хотели бы получать как минимум 45-60 тысяч, а 15,5 процента признались, что им будет достаточно 20 тысяч рублей.
Как следует из опроса, наиболее высокий уровень "пенсионных желаний" у военных — 20 процентов из них заявили, что в старости им необходимо более ста тысяч рублей в месяц.
43% муниципальных служащих будет хватать 30 тысяч рублей.
Среди наименее притязательных оказались домохозяйки и студенты — примерно четверти будет достаточно 15-20 тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
27 июня, 21:46
Путин заявил о росте реальной зарплаты в России
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Зарплату в регионах кто-нибудь из "опрашивателей" видел? Какая пенсия 30 тыс?! Зарплата такая - мечта!
28 июня, 15:17
Милеуша Хохрякова
7960704
Довели страну до нищеты, уже Банки продукты в кредит предлагают! Получаю на бирже 1,500 руб (до Мая было 3000 руб),на пенсию 1960г\р не отпускают, и платить не хотять. Может кровь начать сдавать, чтобы поесть купить, да и 2 почки для человека это роскошь!
28 июня, 15:11
Robin Bobin
463121110
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