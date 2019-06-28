Количество зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму увеличилось до шести

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество зарегистрированных кандидатов на выборах Мосгордумы увеличилось до шести, документы в Мосгоризбирком подали более 300 кандидатов, свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что коммунист Павел Тарасов стал первым зарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы. Также уже зарегистрированы представители КПРФ: Евгений Ступин, Дмитрий Сараев, Александр Видьманов, Виктор Максимов, Елена Янчук.