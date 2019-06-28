Количество зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму увеличилось до шести

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество зарегистрированных кандидатов на выборах Мосгордумы увеличилось до шести, документы в Мосгоризбирком подали более 300 кандидатов, свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии.
Ранее сообщалось, что коммунист Павел Тарасов стал первым зарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы. Также уже зарегистрированы представители КПРФ: Евгений Ступин, Дмитрий Сараев, Александр Видьманов, Виктор Максимов, Елена Янчук.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. На выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования.