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РИА Новости

Количество зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму увеличилось до шести

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество зарегистрированных кандидатов на выборах Мосгордумы увеличилось до шести, документы в Мосгоризбирком подали более 300 кандидатов, свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии.
Ранее сообщалось, что коммунист Павел Тарасов стал первым зарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы. Также уже зарегистрированы представители КПРФ: Евгений Ступин, Дмитрий Сараев, Александр Видьманов, Виктор Максимов, Елена Янчук.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. На выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования.
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КПРФМосковская городская думаМоскваПолитика
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