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РИА Новости

"Газпром" оценил шансы на переговоры с Украиной "с чистого листа"

Вчера, 15:00
14337
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО "Газпром" в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Вероятность того, что Украина согласится на переговоры с "Газпромом" по будущему транзиту газа "с чистого листа", отлична от нуля, заявил на пресс-конференции глава российской компании Алексей Миллер.
Отвечая на вопрос, готов ли Киев начать переговоры по транзиту газа с "чистого листа", Миллер сказал: "С чистого листа - это восстановление баланса коммерческих интересов двух сторон - российской и украинской. Этот баланс нарушен решением Стокгольмского арбитража. Готов ли Киев? Думаю, что вероятность такого развития событий отлична от нуля".
Логотип энергетической компании Газпром
Вчера, 13:08
"Газпром" решил отложить добычу сланцевого газа
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Обсудить 41
Алексей МиллерГазпромРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А вы можно подумать дивиденды с этого газа получаете...
28 июня, 15:44
Иван Рыжиков
43312156
А мне приятно что русофобская страна сама себе создаёт проблемы.... Не всё деньгами мерится Иван.....
28 июня, 15:47
Арсений Понфиленко
7120117
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