"Газпром" оценил шансы на переговоры с Украиной "с чистого листа"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Вероятность того, что Украина согласится на переговоры с "Газпромом" по будущему транзиту газа "с чистого листа", отлична от нуля, заявил на пресс-конференции глава российской компании Алексей Миллер.

Отвечая на вопрос, готов ли Киев начать переговоры по транзиту газа с "чистого листа", Миллер сказал: "С чистого листа - это восстановление баланса коммерческих интересов двух сторон - российской и украинской. Этот баланс нарушен решением Стокгольмского арбитража. Готов ли Киев? Думаю, что вероятность такого развития событий отлична от нуля".